الهجرة تعلن عن بدء إذاعة برنامج للمصريين بالخارج بعنوان ”صالون سي سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - السفيرة سها جندي: البرنامج يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء إذاعة برنامج تليفزيوني خاص للمصريين بالخارج والمهاجرين، بعنوان "صالون سي سات مع إسراء نوار" تحت رعاية وزارة الهجرة، عبر قناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية وتذاع بالقمر الصناعي نايل سات، حيث تم إذاعة أولى حلقات البرنامج.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالبرنامج حيث يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري، فضلًا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر.

وهنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج، متمنية لهم النجاح وأن يحقق كافة الأهداف في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحافظ على هويتهم، كما وجهت الشكر لقناة CSAT على الفكر الوطني والابتكار في إيصال رسائل تحث على تلاحم الشعب المصري، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذي وجه به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة إسراء نوار، مقدمة البرنامج ومدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة تشابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وإحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الشكر لوزيرة الهجرة على رعايتها للبرنامج، مؤكدة أنه يسعى لتقديم روح التعايش من خلال سرد النماذج الفريدة وسيتم تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة في كافة المجالات العملية والعلمية والاجتماعية، لافتة إلى أن البرنامج سيكون بمثابة صوت وزارة الهجرة، وأن دعم وزارة الهجرة يعطي أمل وثقة كبيرة لدعم توجهات الدولة المصرية التي تؤكد فكرة التعايش.

ولمشاهدة الحلقة الأولى من خلال هذا الرابط: