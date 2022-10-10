هيئه الدواء المصرية تشارك في حضور افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - شارك أ.د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، وذلك بحضور، اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أ.د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اللواء طبيب/ مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز مصر لمشتقات البلازما.

وأكدت هيئة الدواء أنها تولي أهمية قصوى لملف اقتصاديات الدواء؛ للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الجاذب للاستثمار دوما، وأن اقتصاديات الدواء تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها، التنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية من مستحضرات دوائية ومستلزمات انتاجها، تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.

وأوضحت أن الهدف من الاهتمام باقتصاديات الدواء هو ضمان توافر دواء آمن وفعال وذو جودة عالية بشكل مستمر للمواطن المصري دون تحميل أعباء إضافية، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، ووضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لكافة المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني، كذلك حرصها على تطوير ملف اقتصاديات الدواء؛ تشجيعا للاستثمار، ودعما للتصدير، وتكريسا لتوجه الدولة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية.