الرئيس السيسي: الدولة لن تنسى تضحيات شهداء الوطن.. ولن تتخلى عن أسرهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر شهداء الوطن ولن تنسى تضحياتهم بدمائهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر، مقدمًا التهنئة للخريجيين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم .

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة مرتجلة في ختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم الاثنين :"كل الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا "، مضيفًا أن "هذه الدماء لن تضيع عند الله ونحن لن ننساها ".

وتابع الرئيس:"إن ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الجيش والشرطة من أجل حماية وأمن أكثر من 100 مليون نسمة وحماية مستقبلهم ".

وقال الرئيس " لن أقول لكم لا تحزنوا بل نحن معكم .. والله معنا .. فالشهيد عند الله شيء جميل ومن يعوضه هو الله سبحانه وتعالى ".

واستطرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلًا " إن الأمور تحسنت في مصر كثيرًا بفضل تضحيات الشهداء رغم التحديات والإرهاب.. ونحن في مكان أفضل وهناك المزيد وفاءً واحترامًا لهذه الدماء ..وكل التحية والمحبة والاحترام لأرواح الشهداء "، مجددًا القول "لن ننساكم أبدًا".