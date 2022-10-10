جدة - نرمين السيد - ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية - بضرورة تواصل إدارة المدرسة مع أولياء الأمور والاستماع لكافة المقترحات والآراء من أجل خدمة تعليمية متميزة وبيئة مناسبة للطلاب. وأوضح حسن أن المدارس التى دخلت الخدمة هى مدرسة طلعت ضرغام للتعليم الأساسى ومدرسة الزراعة 10 للتعليم الأساسى ومدرسة الأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى والتوسع فى بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح 3 مدارس جديدة بالوادى الجديد ضمن «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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