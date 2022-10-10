أندريه زكى ينعى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - ببالغ الحزن تنعى الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، القس أيوب إبراهيم أيوب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، الذى رحل عن عالمنا أمس إثر حادث أليم، بعد رحلة من الخدمة والمحبة والتقوى.





ويتقدم الدكتور القس أندريه زكى بخالصِ العزاءِ لأسرة الراحل وسنودس النيل الإنجيلى ومجمع الدلتا الإنجيلى، وشعب الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية ولجميع محبيه. ونصلى من أجل عزاء وصبر للجميع.

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