عاجل.. السيسى: «تطوير الدولة مستمر ونعمل دون ضوضاء»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
وتابع الرئيس: "بقول لكل المصريين أوعوا تتصورا إن فى قطاع لم نقم بفضل الله بالعمل على تطويره.. بنشتغل من غير ضوضاء".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن عملية التطوير مستمرة، مردفا: "لأن الدنيا بتتغير يبقى لازم نتطور إحنا كمان، والدولة كلها بتتحرك فى تطوير قدراتها وأدائها من غير ضوضاء، وواجبكم تخلوا بالكم من بلدكم".
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