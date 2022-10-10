تقديم 3.3 مليون خدمة طب أسرة داخل وحدات الرعاية الصحية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 3.3 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال 35 وحدة ومركزا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، حاصلين على درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021، المعترف بها من الإسكوا الدولية.





وأوضح بيان الهيئة، اليوم الاثنين، أن خدمات طب الأسرة جرى تقديمها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال الفترة من شهر يوليو عام 2019 إلى وحتى الآن، أى خلال 3 سنوات من تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن وحدات ومراكز طب الأسرة تعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطى وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن طبيب الأسرة هو كلمة السر فى المنظومة الجديدة والتى انطلقت من بورسعيد منذ أكثر من 3 سنوات، وانطلقت خدماتها فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية فى فبراير 2021، لافتا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 117 وحدة ومركزا تابعين للهيئة بتلك المحافظات منذ انطلاق المنظومة بهم وحتى الآن.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعى التأمين الصحى الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتى يتواجد بها الملف الطبى للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات فى ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتا إلى أن هذه الوحدات هى المنوطة بإجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين والذى يتم سنويا على منتفعى المنظومة الجديدة، باعتباره التزام وفرض على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.