«حياة كريمة» تشارك بجناح كامل فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة، أمس الأحد، فى معرض تراثنا، الذى يقام فى الفترة من 9-15 أكتوبر، بجناح كامل لمنتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، الذين جرى تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





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