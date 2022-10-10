الجيزة: استرداد 4575م2 أرض متعدى عليها بمنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر لاسترداد الأراضى المتعدى عليها، ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الحملات ساهمت في استرداد 4575 م2 أراض أملاك دولة متعد عليها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر خلال حملات تم تنفيذها على مدار يومين.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تضمنت إزالة 50 حالة تعد على أراضى أملاك رى الجيزة بمركز ومدينة منشأة القناطر بقرى "وردان، أبوغالب، بنى سلامة" واسترداد مساحة 3140 م2 مع تسليم الأراضى لجهات الولاية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مركز ومدينة أطفيح نفذ 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واسترداد إجمالى مساحة 1425 م2 فى إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التى تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء فى المهد على مساحة 60 م2 بقرية عرب سراب إلى جانب مخالفات بناء بوكسات خيول بشبرامنت وتم تنفيذ حالات الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.