عرض جهود مصر لمواجهة تغيرات المناخ فى مؤتمر دولى بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - يشارك وزير التنمية المحلية هشام آمنة، فى أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية، والتى تعقد فى مدينة (دايجون) بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم 14 من الشهر الجارى.





ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات، والملفات التى تهم المدن والحكومات المحلية فى مختلف دول العالم والتعاون لمواجهة التحديات والضغوط الواقعة على المدن ومنها تحدى التغيرات المناخية وأزمة الغذاء والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم إن مشاركته فى فعاليات المؤتمر العالمى تتضمن حضور عدد من الجلسات رفيعة المستوى، من بينها جلسة حول مستقبل التقارب بين المستويات المركزية واللامركزية كرافعة لمستقبل مستدام مدفوع محليا للجميع، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم واستعراض جهود الدولة المصرية فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج من أفضل الممارسات المعترف بها عالميا للنهوض بحياة 60 مليون مواطن مصرى فى قرى الريف وتغيير حياتهم إلى الأفضل، والتى تتضمن عددا كبيرا من محاور عملية التنمية المستدامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، الذى وصل إلى كوريا الجنوبية، أنه سيشارك فى جلسة أخرى حول التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية واستعراض جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن خاصة مع قرب استضافة مدينة (شرم الشيخ) لمؤتمر المناخ COP27 مطلع شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن عرض بعض المبادرات والجهود المصرية لخدمة أبناء القارة الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ.

وأوضح أنه سيشارك كذلك فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى، والتى ستعقد على هامش المؤتمر حول "تحويل علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا البيئية.. مستقبل الكوكب" والتى سيقوم خلالها بعرض أهداف مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ والجهود المبذولة للتكافل من أجل تحمل المسئوليات المشتركة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وأهمية مساعدة المجتمع الدولى للدول الإفريقية فى مواجهة تلك التحديات المرتبطة لملف المناخ.

وقال وزير التنمية المحلية إن زيارته لكوريا الجنوبية تتضمن عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية الكورى - المعنى بملف التنمية المحلية فى كوريا الجنوبية - ومن المقرر أن يتم على هامش المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية للتعاون المشترك فى مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة، ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية المحلية والاستفادة من مؤسسة صايمول أوندنج المعنية بتطوير الريف الكورى، والتى تعد أحد نماذج التنمية الريفية العالمية؛ بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة فى تبادل الخبرات مع مبادرة حياة كريمة وإعداد مخطط تدريبى شامل للكوادر المحلية المصرية فى مجال المخلفات البلدية الصلبة.