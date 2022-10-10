التعليم العالى: تشكيل لجنة لرصد أنشطة الكيانات الوهمية على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "Trust Academy"، والكائن مقرها فى (الدور الأول - 63 شارع إيران - الدقي - محافظة الجيزة)، والتى تدّعى منح دبلوم "المحاسبة المالية، والمحاسبة المتخصصة، والتنمية البشرية".

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة مُحافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكل محافظات الجمهورية، والتى تدّعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.