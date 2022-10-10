جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
وتابع: "شعاركم علم وأخلاق وواجب.. تسلحوا بالعلم دايما، التعلم لم ينته بالتخرج، احرصوا على التطور".
وأردف الرئيس: "أمن وأمان مصر أمانة فى رقبتكم ورقبتنا كلنا.. ألف مبروك.. وخلوا بالكم من نفسكم".
واختتم: "احرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللى إحنا كلنا منتظرينه منكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى لخريجى الشرطة: «تسلحوا بالعلم والأداء المتميز» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.