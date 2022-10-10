عاجل.. السيسى لخريجى الشرطة: «تسلحوا بالعلم والأداء المتميز»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.

وتابع: "شعاركم علم وأخلاق وواجب.. تسلحوا بالعلم دايما، التعلم لم ينته بالتخرج، احرصوا على التطور".

وأردف الرئيس: "أمن وأمان مصر أمانة فى رقبتكم ورقبتنا كلنا.. ألف مبروك.. وخلوا بالكم من نفسكم".

واختتم: "احرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللى إحنا كلنا منتظرينه منكم".