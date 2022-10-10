السيسي: الدولة المصرية تنفذ التطوير فى كافة القطاعات بدون ضوضاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ التطوير في كافة القطاعات، متابعا: "اسمحوا لى أن اقول لكل المصريين.. اوعوا تتصورا فيه قطاع من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره.. بفضل الله نعمل على تطوير كافة القطاعات.. بنشتغل من غير ضوضاء.. ومش بنقول هنعمل هيكلة وإصلاح".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "بنقوم بالدور ده.. عملية التطوير مستمرة لا تنتهي بمرحلة أو فترة زمنية محددة.. الدنيا بتتغير.. ولازم إحنا كمان نتطور.. التطوير لكل قطاعات الدولة بشكل هادئ والدولة بتحررك فى تطوير قدراتها وأدائها ولكن من غير ضوضاء.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية كملته: "واجبكم خالي بالكم تجاه بلدكم.. أمن وآمان مصر أمانة في رقابتنا ورقابتكم.. اتمني لكم كل التوفيق.. ألف مبروك .. خلي بالكم من نفسكم.. واحرصوا علي العمل الطيب والأداء المتميز.. اللى منتظرينه منكم.. ألف مبروك".