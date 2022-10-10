وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد فى مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادا لمواجهة التغيرات المناخية فى فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبها من سقوط أمطار قد تصل لحد السيول مع اقتراب فصل الشتاء.





كما وجهت ببدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادا لمواجهة أى حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة فى المحافظات الأكثر عرضة لسقوط الأمطار.

وقالت الوزيرة إن مخصصات بند الإغاثة بالخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام بلغت 120 مليون جنيه، وجرى دعم البند بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز وعددها 27 مركزا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الموجودة بالمخازن، مؤكدة على أنه يتم تدريب العاملين فى مجال الإغاثة، سواء فى المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة ومقابل له بالمديريات استعدادا لفصل الشتاء، وما قد يحدث فيه من تقلبات جوية، كما تم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافى من المهمات الإغاثية استعدادا لفصل الشتاء ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم، كما تم ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين فى حالة حدوث أى نكبة.

وحول التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم توجيه مديرى المديريات بأن يتم التنسيق فى ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء وتوجيه جمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة التكافل الاجتماعى بالاستعداد لذلك من حيث التدخل الطبى والنقدى والعينى فى حالة حدوث أى نكبة أو كارثة.

الجدير بالذكر أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدى فى حالة الاستحقاق.