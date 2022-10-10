عاجل.. السيسى لخريجى الشرطة: دوركم احترام إنسانية الناس وإنفاذ القانون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.

وتابع فى كلمته للخريجين: "مصر تقدر دور الشرطة طالما الدور يحترم إنسانية الناس وإنفاذ القانون.. دائما عايزين وإحنا بنتعامل مع المواطنين ننتبه أننا بنتعامل مع تحديات كثيرة، اللى ماشى بشكل مش منضبط، ترفق بيه وعلمه من خلال الأداء الراقى والممارسة أتمنى لكم التوفيق".