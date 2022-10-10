عاجل.. السيسى لخريجى أكاديمية الشرطة: «مصر أمانة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للخريجين: "يمكن رسالتى مختصرة.. ألف مبروك، بدأت مرحلة جديدة من حياتكم، وزى ما بقول لنفسى والمسؤولين مصر أمانة فى رقبتنا.. استقرارها، وتقدمها.. أمانة فى رقبتنا".
وتابع: "المسؤولية الملقاة على عاتق الداخلية كبيرة قوى، لما نلاقى الأسعار غليت نقول فين الشرطة وفين الرقابة؟ دوركم مشهود من الناس كلها".
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