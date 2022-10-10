مصر تتقدم 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تقدمت مصر 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية 2021/2022، الذى قال تقريره إننا "نعيش فى عالم من القلق"، مضيفا أن مستقبلنا فى عالمنا المتحول يشكل أوقاتًا مضطربة، وحياة غير مستقرة، بدأتها جائحة كورونا وما زالت مستمرة فى إزعاج استقرار العالم، وتعطله عن ركب تحقيق التنمية البشرية بكل بلدان العالم تقريبًا.





وفى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" تقدم مصر 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية.

دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أوضحت أن مرحلة عدم اليقين التى نعيشها الآن، ليست جديدة فى تاريخ البشرية، لكن أبعادها لم تتخذ هذا الشكل من التعقد والتشابك من قبل.

وصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2021/2022، 8 سبتمبر الجارى بعنوان “أوقات غير مؤكدة، وحياة غير مستقرة: تشكل مستقبلنا فى عالم متحول”.

وبحسب التقرير، اتخذ أداء مصر اتجاهًا تصاعديًا نسبيًا منذ انطلاق إعداد التقرير عام 1990، حتى الآن، وبلغت قيمة دليل التنمية البشرية لمصر لهذا العام 0.731 -ما يثبت وضع البلاد فى فئة التنمية البشرية العالية- ما يضعها فى المركز 97 من أصل 191 دولة وإقليم، لتتقدم مصر بنحو 19 مركزًا فى مؤشر التنمية البشرية.

واحتلت مصر المركز 116 عام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالميًا لعامين متتاليين، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة بين 20 دولة عربية، التى تنتمى إليها بين التصنيفات الداخلية للتقرير، فيما يتذيل اليمن قائمة الدول العربية بالترتيب 183 عالميًا، بينما تصدرت الإمارات العربية قائمة الدول العربية لتحتل المركز 26 بين دول العالم.