وزيرة الهجرة: منح الأسر المصرية بالخارج تخفيضات على رحلات «مصر للطيران»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد الفضلى سفير مصر فى جنوب إفريقيا، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

واستهلت الوزيرة اللقاء، بالترحيب بالمشاركين، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء مع 3 من أهم الدول الإفريقية "جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو"، بهم جالية ناجحة ومؤثرة.

وقالت الوزيرة إن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التى تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأوضحت الوزيرة أنها كانت فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن حلف اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حيث التقت ممثلى الكيانات والجاليات المصرية وتم التفاعل مع الحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التى تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندى على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها فى تطبيق إلكترونى واحد، جارى تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات فى مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عاما بدلا من 11 عاما فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

وخلال اللقاء الذى استمر لأكثر من 3 ساعات، اقترح أحد المشاركين، أن يكون هناك برامج وزيارات للأطباء الأفارقة إلى مصر سواء للتدريب أو حضور مؤتمرات وهذا بمثابة الدعاية للدولة المصرية، ومن ثم سيكون من السهل قدوم أطباء مصريين أيضا للعمل وإدارة المستشفيات فى كينيا.

وبدورها ثمنت السفيرة سها جندى، هذه الفكرة مشيرة إلى أنها ستلتقى قريبا مع وزير السياحة لبحث برامج مخصصة للمصريين بالخارج وسيتم طرح فكرة زيارة الوفود الأفريقية لمصر فى كافة المجالات، وبخصوص الأطباء المصريين فى كينيا شددت الوزيرة، على أنه من الممكن أن يتم طرح الأمر على الأطباء المصريين بشكل استثمارى بأن ينفذوا مشروعات صحية بكينيا أو القيام بهذه الأعمال بشكل خيرى ولدينا العديد من الأطباء المصريين بالخارج بكافة الدول على استعداد للقيام بهذا العمل الخيرى.

وأثنى المشاركون على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مقترحين أن يكون بالشركة جزء خاص يقوم بالاستثمار بالمشروعات على الأرض، وجزء آخر بشكل سندات ضمان به نسبة ربحية، وفى هذا الإطار أكد المشاركين أن مجال المقاولات العامة من أهم المجالات التى يرغبون فى الاستثمار بها حيث أن مصر تشهد تطورا عقاريا بشكل مميز جدا.

واختتمت السفيرة سها جندى اللقاء مقدمة الشكر للمشاركين، مشيرة إلى أنها تحرص فى هذه اللقاءات أن يتواجد بها السفراء بكل دولة وممثلى الوزارات المعنية للتعاون والتنسيق فيما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أى مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج بالإضافة إلى الإعلان عن كافة المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج.