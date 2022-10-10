عاجل- السيسى لأسر الشهداء: «لولا أبناؤكم لم يكن هناك مستقبل»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
وأردف الرئيس: "كلامى لأسر الشهداء.. كل الاحترام والمحبة، للعطاء اللى اتقدم لأجل خاطر بلدنا وشعبنا، وعايز أقول لكل الأسر واللى بيسمعونا أوعوا تفتكروا إن الدماء اللى قدمت ثمن بسيط".
وأكمل: "اللى استشهدوا كانوا سببا فى اللى إحنا فيه دلوقتى، اللى شايفنه دا تمن أرواح أبناء مصر، ثمن غالى".
واستطرد: "البلد لو كانت راحت مكنش هيكون فى مستقبل لحد خالص، مش هقول متزعلوش، لا، إحنا معاكم، وربنا موجود معاكم قبلنا، وخلوا بالكم، الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوى والله، حبيت أذكركم علشان كلنا كمصريين مننساش".
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