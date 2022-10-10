عاجل.. السيسى للمصريين: «الأمور تحسنت وإحنا فى مكان كويس»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.

وأردف: "الأمور تحسنت بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل أبناء مصر من الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة، الحمد لله إحنا فى مكان كويس، ولسه".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مطلوب مننا نعمل أكثر من كده كمصريين علشان نقدم الوفاء لهذه الدماء ـ الشهداء ـ أكثر من كده، وكل المحبة والاحترام والتقدير لأرواح الشهداء، وللمصابين وأسرهم وربنا يجازيكم خير.. لن ننساكم أبدا".