وزير الداخلية: من دواعى الفخر مواكبة تخريج الدفعة الجديدة لذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى: "السيد الرئيس أصدق معانى الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير لتشريف سيادتكم والحضور الكريم "الاحتفال بيوم الخريجين" لتوثيق لحظات غالية فى حياة نخبة من صفوة شباب هذا الشعب العظيم وهم يقفون فى شموخ أمام حضراتكم بنظرات واعدة وعزيمة لا تلين مدركين نبل رسالتهم مستشعرين فى إعلاء صوت الواجب مبتغى العزة والكرامة، من أجل ترسيخ دعائم الدولة ومواجهة أى محاولات للعبث بمقدراتها.

وأضاف: "من دواعى الفخر مواكبة احتفال اليوم لذكرى نصر أكتوبر المجيد، والذى جسد رمزا لقدرة المصريين على صنع التاريخ".

وتابع: "يسعدنى وهيئة الشرطة أن أتقدم بالتهنئة للقوات المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه راجين المولى عز وجل المزيد من التكاتف والتكامل بين جناحى الأمن بالأمة المصرية فى دفع مسيرة العمل الوطنى، لتحقيق العبور نحو آفاق الجمهورية الجديدة"