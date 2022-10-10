وزير الداخلية: مصر تتقدم نحو التطوير برؤية متكاملة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر تتقدم نحو الإنجازات والتطوير فى كل المجالات برؤية متكاملة تستند على العلم والعمل لتحقيق تطلعات شعب عريق وغد أفضل للأجيال القادمة عبر مشروعات تنموية وحضارية كبيرة.





جاء ذلك خلال كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف: "أن هذه الإنجازات تمت بإرادة وطنية تقضى على الصعاب وتدحر التحديات مما كان له عظيم الأثر فى قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات أزمتين عالميتين عانت منهما الشعوب ولا تزال وأخلت بمقدرات أقوى اقتصاديات العالم". وأكمل وزير الداخلية: "وهنا تتأكد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار كركيزة لا بديل عنها لحفظ المقومات الأساسية لمسيرة العمل الوطنى، وإنجازات المجتمع ومكتسباته من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات التى يفرضها الواقع الدولى والإقليمى والتصدى الحاسم والاستباقى لكل أشكال الجريمة وإجهاض المحاولات اليائسة والمتواصلة للتنظيمات الإرهابية ومن يدور فى فلكها لاستهداف استقرار المجتمع عبر أسلوب التشكيك والتحريض ونشر الشائعات والتى تمنى بالفشل فى ظل يقظة أمنية ووعى شعبى بالأهداف الحقيقية لتلك المخططات".

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