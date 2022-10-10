عاجل.. السيسى يقلد أوائل خريجى أكاديمية الشرطة أنواط الامتياز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح أوئل الخريجين من الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

ومن كلية الشرطة تم منح "النوط" لـ ملازم أحمد حامد، لحصوله على المركز الأول، ثم ملازم أدهم لطفى، ثم ملازم أحمد بلال محمد العباسى، وملازم محمد أبو الحسين فتحى، وملازم محمد أحمد سيف النصر .