أخبار مصرية

طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "حياة كريمة" أمام الرئيس السيسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - شارك عدد من طلاب كلية الشرطة، خلال حفل تخرج دفعة 2022، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عروض القوة واللياقة البدنية التي تظهر قوة ودقة الطلاب في كلية الشرطة، وشارك الطلاب في كتابة "حياة كريمة". 

 

 

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

 

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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