نجاح إجراء 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بالعين بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - تعتبر إزالة المياه البيضاء واحدة من أهم وأشهر العمليات التي تُجرى في مجال طب وجراحة العيون???? ، وترجع شهرتها إلى أن المياه البيضاء تصيب الكثير من الناس بصورة طبيعية نظرًا للتقدم في العمر، و يعتبر ترك المياه البيضاء في العين من أشهر أسباب الإصابة بالعمى.
وتعمل تقنية الفاكو على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين و استبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.
◼️أجري قائمة العمليات الطاقم الطبي المكون من:
الدكتور/ أحمد يحيى - استشاري طب و جراحات العيون
الدكتور/ إسلام أحمد ماهر – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.
الدكتورة/ آلاء عبد الصبور – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.
و بمشاركة فريق التخدير:
الدكتورة/ أحمد سعودي - استشاري التخدير.
الدكتور/ محمود عطا – أخصائي التخدير
الدكتور/ أحمد زكي – أخصائي التخدير
وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من :
ا/ إسراء عبدالمعين
ا/إسلام عبدالرحيم
ا/فاطمة عبدالله
ا/ هبة السيد
ا/محمد صبحي – مشرف تمريض العمليات
ا/ الشاذلي صبري – إشراف عام تمريض
وتم إجراء قائمة العمليات تحت إشراف الدكتور/ محمد عبدالهادي – مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر والقائم بأعمال مديرمستشفى طيبة التخصصي.