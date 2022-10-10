نجاح إجراء 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بالعين بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - تعتبر إزالة المياه البيضاء واحدة من أهم وأشهر العمليات التي تُجرى في مجال طب وجراحة العيون???? ، وترجع شهرتها إلى أن المياه البيضاء تصيب الكثير من الناس بصورة طبيعية نظرًا للتقدم في العمر، و يعتبر ترك المياه البيضاء في العين من أشهر أسباب الإصابة بالعمى.

وتعمل تقنية الفاكو على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين و استبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.

◼️أجري قائمة العمليات الطاقم الطبي المكون من:

الدكتور/ أحمد يحيى - استشاري طب و جراحات العيون

الدكتور/ إسلام أحمد ماهر – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.

الدكتورة/ آلاء عبد الصبور – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.

و بمشاركة فريق التخدير:

الدكتورة/ أحمد سعودي - استشاري التخدير.

الدكتور/ محمود عطا – أخصائي التخدير

الدكتور/ أحمد زكي – أخصائي التخدير

وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من :

ا/ إسراء عبدالمعين

ا/إسلام عبدالرحيم

ا/فاطمة عبدالله

ا/ هبة السيد

ا/محمد صبحي – مشرف تمريض العمليات

ا/ الشاذلي صبري – إشراف عام تمريض

وتم إجراء قائمة العمليات تحت إشراف الدكتور/ محمد عبدالهادي – مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر والقائم بأعمال مديرمستشفى طيبة التخصصي.