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نجاح إجراء 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بالعين بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - تعتبر إزالة المياه البيضاء واحدة من أهم وأشهر العمليات التي تُجرى في مجال طب وجراحة العيون???? ، وترجع شهرتها إلى أن المياه البيضاء تصيب الكثير من الناس بصورة طبيعية نظرًا للتقدم في العمر، و يعتبر ترك المياه البيضاء في العين من أشهر أسباب الإصابة بالعمى.

وتعمل تقنية الفاكو على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين و استبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.

◼️أجري قائمة العمليات الطاقم الطبي المكون من:

الدكتور/ أحمد يحيى - استشاري طب و جراحات العيون

الدكتور/ إسلام أحمد ماهر – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.

الدكتورة/ آلاء عبد الصبور – أخصائي الرمد بمستشفى طيبة التخصصي.

و بمشاركة فريق التخدير:

الدكتورة/ أحمد سعودي - استشاري التخدير.

الدكتور/ محمود عطا – أخصائي التخدير

الدكتور/ أحمد زكي – أخصائي التخدير

وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من :

ا/ إسراء عبدالمعين

ا/إسلام عبدالرحيم

ا/فاطمة عبدالله

ا/ هبة السيد

ا/محمد صبحي – مشرف تمريض العمليات

ا/ الشاذلي صبري – إشراف عام تمريض

وتم إجراء قائمة العمليات تحت إشراف الدكتور/ محمد عبدالهادي – مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر والقائم بأعمال مديرمستشفى طيبة التخصصي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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