التربية والتعليم والتنظيم والإدارة يناقشان الخطوات القادمة في مسابقة رياض الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - ‎وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل)، مما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

‎جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بديوان عام الوزارة، لمناقشة الخطوات القادمة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد على وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال).

‎وأكد حجازي على اضطلاع الوزارة بدورها في إجراء التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإليكتروني، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٩٧ لسنة 2022، والتي تنص على أنه :"لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

‎وشدد الوزير على أن بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة، ومنها إخطاره بموعد التدريب ومكانه.

‎ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة بدءا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتشمل هذه المحافظات كل من "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر ، وبورسعيد".

وأكد كل من حجازي والشيخ على ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر، والتأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان وشروطه… على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

‎من الجدير بالذكر أن شروط التقدم للمسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى