وزير النقل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، السيد/ فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل في مصر أهمها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم وكذلك مشروعات إنشاء الأنفاق في القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية، لافتا الى ان الماكينات الاربع التي تم التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية لحفر الخط الرابع للمترو سيتم شحنها من المانيا لتصل مصر مع نهاية هذا الشهر معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الالمانية

واكد السفير الالماني بالقاهرة عن سعادته بتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لالمانيا وللصناعات الالمانية مشيرا الى التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل والى الحرص من الجانب الالماني على زيادة حجم التعاون المشترك

ثم استعرض وزير النقل التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة / العلمين / مطروح/ الفيوم ) حيث اكد وزير النقل على أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والاخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية لافتا الى ان هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم تسليمه إلى شركة سيمنز الالمانية العالمية في الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية مضيفا انه سيتم تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

واكد السفير الالماني في ختام الاجتماع ان المستشار الالماني والحكومة الالمانية وشركة سيمنز حريصين على تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر