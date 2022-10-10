التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل بعنوان ”تطوير مواد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "تطوير مواد وظيفية (أدائية) متقدمة لعالم أفضل"، وذلك فى إطار المؤتمر العلمى الذى ينظمه معهد المواد المتقدمة التابع للمركز سنويًا؛ لعرض أهم المخرجات البحثية.

وأشار التقرير إلى أن الورشة ناقشت سبل تطبيق المخرجات البحثية لعلماء المركز، وتوظيفها لخدمة الصناعة المصرية من خلال إدخال تكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة إلى الصناعات المصرية، ونقل الاتجاهات العلمية الحديثة لخدمة العملية الإنتاجية من حيث الجودة والتطور ومواكبة التقدم العلمى فى هذا المجال.

وتضمنت فعاليات الورشة ١٦ محاضرة على مدى ثلاث جلسات علمية تناولت أهم تطبيقات المواد المتقدمة التى لها تأثيرًا مباشرًا على الحياة البشرية، وسُبل الاستفادة منها فى معالجة القضايا البيئية والصحية المعاصرة، كما تمت مناقشة استثمار مخرجات البحوث التطبيقية فى علاج المشكلات الصحية كتطوير علاجات فعالة باستخدام تقنيات مُتقدمة أو الحد من التغيرات المناخية، وإنتاج طاقة نظيفة، وكذلك طرح حلول للمشكلات الصناعية وخدمة التنمية المُستدامة.

واستعرضت الورشة عددًا من الأبحاث العلمية التى قدمها المحاضرون وبعض المنتجات والملصقات لأقسام معهد المواد المتقدمة وتشمل؛ قسم المواد السيراميكية، وقسم المواد المتراكبة، وقسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية، وقسم مركبات وتكنولوجيا النانو.

وأوضح د. عماد عويس رئيس المركز أن الورشة تسعى لتحقيق التناغم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المركز، ووزارة الصناعة ممثلة فى الهيئات والشركات الصناعية المهتمة بتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة، مشيرًا إلى الطفرة التى حققتها بحوث تكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة والتى سيكون لها مردودًا كبيرًا على المخرجات الصناعية القائمة والمستهدفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك طاقات بشرية وخبرات علمية تؤهلها لتكون فى صفوف الدول العظمى فى هذا المجال على المستوى البحثى والتطبيقى.

وانتهت الورشة إلى التوصية بتفعيل التعاون فى مجال المواد الجديدة والمتقدمة بين الجهات البحثية المختلفة، ودعم البحوث الأساسية والتطبيقية، وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة بين الجهات البحثية والصناعية لتطوير المنتجات المصرية، ورفع كفاءة العملية الإنتاجية، وكذا التوصية بمتابعة تحديث المعامل البحثية بالجامعات ومراكز الأبحاث، والعمل على تطوير مواد جديدة ومتقدمة بالاعتماد على الخامات المصرية، كما أوصت الورشة بالتعريف بالمواد الجديدة والمتقدمة وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية تطبيقاتها، وتدريس مفاهيمها خلال المراحل الدراسية المختلفة.

وعلى هامش فعاليات الورشة، تم تكريم رواد المركز من الرؤساء والعمداء السابقين الذين كان لهم دورًا فعالًا فى تطوير المركز والمعاهد التابعة له، وكذلك تكريم الباحثين الحاصلين على جوائز المركز للنشر العلمى المتميز وأفضل الرسائل العلمية.

قام بتنسيق الورشة د. محمد رشاد عميد معهد المواد المتقدمة، وشارك فيها د. أسامة فؤاد رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو ورئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل، كما حضر الورشة أكثر من ١٠٠ مشارك من أقسام المركز والهيئات والمعاهد البحثية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركين من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والمراكز البحثية ومراكز التميز، ووزارتى الصناعة والإنتاج الحربى، ومشاركة مركز التميز العلمى بالإنتاج العربى، وممثلين عن الجهات الصناعية.