«الرعاية الصحية» تعلن تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل، بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت الهيئة -فى بيان اليوم الاثنين- إلى ارتفاع عدد عيادات متابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة بالأقصر إلى إجمالى 3 عيادات، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرأة الحامل من منتفعات التأمين الصحى الشامل بالأقصر.

وقالت الهيئة، إنه يجرى الكشف والتشخيص وتقديم العلاج للمرأة الحامل بعيادات متابعة الحمل على يد نخبة من أمهر أطباء النساء والتوليد من الإستشاريين والأخصائيين، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرأة الحامل والجنين بمعايير قياسية.

وأضافت أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية المقدمة بعيادات متابعة الحمل، 6 خدمات، وهم (متابعة الحمل من أول يوم فى الحمل وحتى الولادة، متابعة حالات الحمل شديد الخطورة مثل الحمل ذو المشيمة المتقدمة أو الملتصقة بالرحم، متابعة حالات تسمم الحمل، تشخيص وعلاج سكرى الحمل، علاج حالات الأنيميا المصاحبة للحمل، متابعة حالات الحمل بالتوأم).

وبدوره أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، وإلى أنها تقدم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للمرأة الحامل والأجنة والأطفال المبتسرين بمعايير قياسية.

ونوه السبكى، بأن مستشفى إيزيس التخصصى هو أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين فى صعيد مصر، كما أنه واحد ضمن 6 مستشفيات تعمل لخدمة منتفعى ومنتفعات التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وهى، (الكرنك الدولى، إيزيس التخصصى، طيبة التخصصى، حورس التخصصى، الأطفال التخصصى، مجمع الأقصر الطبى الدولى).