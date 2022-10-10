عاجل.. الرئيس السيسى يشهد أداء طلاب أكاديمية الشرطة اليمين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمة الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
كما شهد الرئيس مراسم تسلم القيادة، من أول الخرجين إلى أقدم طلبتها، والذى أدى قسم أكاديمية الشرطة أمام جميع الحضور.
وأدى الخريجون الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأن أؤدى واجبى بالذمة والصدق".
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