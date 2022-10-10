وزير الصحة: مصر لا تدخر جهدا فى مساعدة الدول للقضاء على فيروس «سى»

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بالعلاقات المثمرة بين الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتى تشهد تطورا كبيرا باستمرار، مثمنا الجهود المبذولة من المنظمة ودعمها لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة الصحة فى مصر.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، صباح اليوم الاثنين فى فعاليات "الصحة قول وعمل"، بحضور الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحديقة الطفل، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وبحضور الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، والسير الدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم.

ولفت الوزير إلى أن مصر تستضيف أكثر من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، خلال فعاليات اللجنة، وذلك لبحث ومناقشة أهم الملفات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المشاركة، وذلك على مستوى الحياة الصحية، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات والإنجازات بملف فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن مصر استطاعت أن تكون فى مقدمة الدول التى تصدت للجائحة، وذلك بدعم قوى من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة بالملفات الصحية، ومنها القضاء على التهاب الكبد «فيروس سي»، بما يجعلها نموذجا ناجحا يحتذى به بين الدول التى تشهد انتشار لهذا المرض، مؤكدا أن مصر لا تدخرا جهدا فى تقديم المساعدات للدول التى تشهد كثافة بالإصابة بفيروس سى، بما يسهم فى القضاء على الفيروس عالميا.

بدأ الحدث بموكب يضم الوفود المشاركة يتقدمهم وزراء الصحة إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمى لشرق المتوسط، والعاملين فى منظمة الصحة العالمية، والمسؤولين الحكوميين وممثلى وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضيوف من الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، أعقبه كلمات ترحيب وجلسة تمارين بدنية.

وجرى نشر 14 من فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الحدث "الصحة قول وعمل"، لتقديم التوعية الصحية للمشاركين فى الحدث.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان استقبل مساء أمس، الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولى، الذى وصل لمصر فى زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن "الصحة قول وعمل" مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهى حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدنى بشكل خاص كجزء من مستقبل صحى ومستدام.