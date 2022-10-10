عاجل- قرار جديد بشأن المسابقة التكميلية لتعيين 3 آلاف معلم مساعد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الجهد المبذول فى تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلما مساعدا (معلم فصل)، مما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.





‎جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التربية والتعليم مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز بديوان عام الوزارة، لمناقشة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد على وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال).

‎وأكد حجازى فى بيان، اليوم الاثنين، اضطلاع الوزارة بدورها فى إجراء التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإليكترونى، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022، والتى تنص على أنه لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

‎وشدد الوزير على أن بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg هى الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة، ومنها إخطاره بموعد التدريب ومكانه.

‎وأعلن الدكتور صالح الشيخ عن فتح باب التقديم فى المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) فى 14 محافظة بدءا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية،

وتشمل هذه المحافظات: القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد.

وأكد كل من حجازى والشيخ على ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير فى هذا الأمر، والتأكد من رفع كل المستندات المطلوبة وفقا للاعلان وشروطه، على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

‎جدير بالذكر أن شروط التقدم للمسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان الأساسى فى 27 يونيو 2022، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال " طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبى، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعلنت نتيجة مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)، فى إطار مسابقة الـ30 ألف معلم، التى أعلن عنها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى يوليو الماضى، لتعيين 30 ألف معلم رياض أطفال ومعلم فصل للصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية.

وأسفرت النتيجة عن اجتياز 11 ألفا و990 متقدما اختبارات القبول على وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) من إجمالى مستهدف 15 ألفا و187 معلما، ولهذا تجرى مسابقة تكميلية لاستكمال العدد.

ولم يعلن بعد عن نتائج مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل للصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية).