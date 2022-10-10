مسابقة وظيفة معلم رياض أطفال.. المراحل المتبقية للتعيين

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وبحسب الجهاز، تقدم لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) فى إطار مسابقة الـ30 ألف معلم، 45 ألفا و666 متقدما، انطبقت الشروط على 36 ألفا و215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكترونى 34 ألفا و840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار 11 ألف و990 متقدما فى 27 محافظة، من إجمالى مستهدف 15 ألفا و187 معلما.

وتستمر بوابة الوظائف الحكومية فى استقبال التظلمات من الذين لم ينطبق عليهم الشروط أو الذين لم يجتازوا الاختبارات حتى 20 اكتوبر المقبل.

أما بالنسبة للذين اجتازوا الاختبارات، فيتبقى أمامهم عدة خطوات لاستكمال إجراءات التعيين كالتالى:

المراحل المتبقية على التعيين

مرحلة التدريبات

تتولى تنظيمها زارة التربية والتعليم، ويشترط اجتيازها للوصول لمرحلة التعاقد، وتتضمن:

1) برنامج تدريبى للصحة البدنية والنفسية.

2) برنامج تدريبى على استراتيجيات التعليم بالنظام الجديد 2.0.

مرحلة الكشف الطبى وتحليل المخدرات

يخضع لها الذين اجتازوا الاختبارات والتدريبات قبل إتمام التعاقد.

مرحلة التعاقد

بعد انتهاء الاختبارت والتدريبات، يكون المجتازون مؤهلون للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، فى وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال أو معلم فصل لصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

مسابقة تكميلية

كما أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقدم لمسابقة تكميلية للتعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) فى 14 محافظة، اعتبارا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى، وحتى الخميس الموافق 10 نوفمبر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابـــــط https://jobs.caoa.gov.eg/

وتشمل هذه المحافظات: القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر وبورسعيد.

وشدد الجهاز على المتقدمين، بالاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير فى عملية رفع المستندات، والتأكد من رفع كل المستندات المطلوبة وفقا للإعلان وشروطة، على أن يتم متابعةص فحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط، لمعرفة الخطوات التالية.

شروط المسابقة التكميلية

وعن شروط المسابقة التكميلية فتتضمن:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة.

أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان الأساسى فى 27 يونيو 2022.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

- ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبى، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

مسابقة الـ30 ألف معلم

ونهاية يونيو الماضي، أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم، لتغطية العجز فى فئتى رياض الأطفال والذى يصل إلى 15 ألفا و187 معلما، ومعلمى الفصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية حيث يصل العجز إلى 14 ألفا و813 معلما.

ولم يعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد نتيجة المتقدمين على وظيفة (معلم الفصل).

وتأتى هذه المسابقة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، على 5 سنوات، بحيث تعقد كل عام مسابقة لتعيين 30 ألف معلم.