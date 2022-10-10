عاجل- رئيس أكاديمية الشرطة يعلن عدد الخريجين ونسب النجاح

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هانى أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، يتم اليوم تخريج 1273 طالبا من طلبة كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات، من بينهم 48 طالبا وافدا من دولتى فلسطين وتشاد بنسبة نجاح بلغت 98.9%.





جاء ذلك فى كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين.

وأوضح: "كما نشهد تخريج 1180 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9% جميعهم حصلوا على درجة الماجستير فى القانون، وكذا تخريج 285 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100% وحصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث".

وتابع: "كما يتخرج اليوم 12 طالبا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهى جنوب السودان، زامبيا، سيراليون، ليسوتو، الكاميرون، فى إطار المنحة الدراسية التى تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنويا بنظام العامين الدراسيين".

ولفت رئيس الأكاديمية إلى تخريج 156 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التى تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 34 ضابطا وافدا من دول البحرين والسودان والعراق وفلسطين والكويت واليمن بنسبة نجاح بلغت 91.7%.

وأوضح كما قام مركز تدريب الشرطة بتدريب 132 متدربا يمثلون 41 دولة إفريقية خلال هذا العام، فضلا عن 60 متدربا من دول الكومنولث فى إطار بروتوكول التعاون بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.