عاجل.. السيسى يشهد العرض العسكرى للخريجين الجدد فى أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمة الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.
وتقدم الطلاب نحو ساحة الاحتفال بخطوات منظمة، وأخذوا العهد على أنفسهم لحفظ أمن البلاد والعباد، ومن المقرر تخرجهم لينضموا إلى زملائهم الأبطال فى حماية أمن الوطن.
وشكل الطلاب الدارسين بالأكاديمية بأجسادهم على الشباك "كلية الشرطة.. دفعة 2022"، احتفالا بتخرج الدفعة الجديدة.
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