حفل تخرج أكاديمية الشرطة.. الطلاب يرسمون بأجسادهم حياة كريمة أمام السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمة الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء.

كما شهد الرئيس، عرض الدراجات الهوائية لطلبة الفرقة الثانية لأكاديمية الشرطة، تعبيرا عن فرحتهم بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية.

وعكست العروض مهارات الطلاب، وما وصلوا إلى من كفاءة عالية خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

وحازت العروض على إعجاب الأهالى والقادة الحاضرين بالحفل، وضجت الأكاديمية بالتصفيق للطلبة لعرضهم المبهر.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة، تسهدف خدمة 60 مليون مصرى فى محافظات الجمهورية، وهى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط والعالم، وقد ساهمت فى إنشاء مدارس جديدة، ومساكن بديلة للأماكن العشوائية، ومدارس لتخفيف كثافة الطلاب، إضافة إلى تبيطن الترع فى القرى، وغيرها من الخدمات التى تتواكب ورؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.