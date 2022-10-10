ماكينات حفر.. إجراء جديد من النقل بشأن الخط الرابع للمترو

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث موقف عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها.





وأشاد الوزير -فى بداية اللقاء- بالتعاون المثمر مع الجانب الألمانى، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال النقل فى مصر، أهمها مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالى أطوال نحو 2000 كم، وكذلك مشروعات إنشاء الأنفاق فى القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية.

ولفت إلى أن الماكينات الأربع، التى جرى التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية، لحفر الخط الرابع للمترو، سيجرى شحنها من ألمانيا إلى مصر، مع نهاية هذا الشهر، معربا عن تقديره للشركات الألمانية التى تتسم بالجدية والانضباط.

ونوه السفير الألمانى بالقاهرة، بسعادته بتقدير الشعب المصرى والحكومة المصرية لألمانيا وللصناعات الألمانية، مشيرا إلى التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات، مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل، وإلى حرص الجانب الألمانى على زيادة حجم التعاون المشترك.

واستعرض وزير النقل، التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة العلمين مطروح الفيوم) وشدد على أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة، مثل أعمال جسر القطار التى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول، التى تحمى جوانب الجسر والأخوار التى تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدورى والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشارى المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقا للخطة الزمنية.

وأردف أن هناك تقدما كبيرا فى معدلات تنفيذ القطاع الأول الذى سوف يجرى تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية فى الموعد المتفق عليه، للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقى قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية.

وأورد أنه سيجرى تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وواصل السفير الألمانى فى ختام الاجتماع، أن المستشار الألمانى والحكومة الألمانية وشركة سيمنز، حريصون على تنفيذ هذا المشروع الكبير الذى سيمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات بمصر.