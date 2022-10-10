رئيس أكاديمية الشرطة: ساهمنا فى إعداد كوادر الدول الصديقة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هانى أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، إنه استمرارا لخطة الأكاديمية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطبيق نظام التخصص الوظيفى تم تكوين 6 فرق للبحث والإنقاذ من الفئة الخفيفة من طلبة السنوات النهائية فى تخصص الحماية المدنية والذين تم تأهيلهم وإعدادهم وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة دوليا.





جاء ذلك فى كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين. وأضاف: "على الصعيد الدولى لم تغفل الأكاديمية كمنارة علمية تدريبية شامخة تهتم بتعزيز الشراكات الدولية وتسهم فى إعداد كوادر الدول الصديقة تكليلا لمساع حثيثة فى مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، فقد اعتمدت مفوضية الاتحاد الإفريقى المركز المصرى التدريبى على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لديها لتدريب كوادر المكون الشرطى المشارك بتلك العمليات على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذى جعل من المركز نموذجا مشرفا يليق بمكانة مصر ودورها". ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى المتفوقين من خريجى أكاديمية الشرطة، بحضور أسرهم.

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