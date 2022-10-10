سويلم يشهد حفل إفتتاح البرنامج التدريبي ”نظم الرى الحديث” بمشاركة ٢٥ متدرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - - الدكتور سويلم : هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية ، ونقل الخبرات المكتسبة من هذه البرامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية

- تنوع المشاركين من (١٥) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات وعرض أفكار متنوعة

- ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية

- المياه ركيزة أساسية للتنمية ، ومصر حريصة على مساعدة الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- أهمية تعزيز عملية إدارة المياه وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تحديات المياه بالدول الأفريقية

- إسبوع القاهرة الخامس للمياه أحد المنصات الدولية الهامة التى تناقش قضايا المياه على المستوى العالمى

- مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه تطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ

- الدكتور سويلم يتفقد الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة بالمركز الإقليمى للتدريب

- المركز يقدم دورات تدريبية لـ (٢٠٠) متدرب من الدول العربية والإفريقية سنوياً ، ومنصة تعليمية للتدريب عن بعد

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل إفتتاح البرنامج التدريبي في مجال "نظم الرى الحديث" ، والذى ينظمه المركز الاقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر ، بمشاركة عدد (٢٥) متدرب من (١٥) دولة أفريقية.

وفى كلمته .. رحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة ، مشيراً لحرصه على حضور هذه الإحتفالية لما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية ، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية ، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح سيادته أن تنوع المشاركين من عدد (١٥) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين ، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج ، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية ، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول الأفريقية.

وأكد الدكتور سويلم أن المياه هى احد اهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة فى ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحى الحياة كالزراعة والغذاء وغيرها.

وأشار سيادته لما تبذله الوزارة من مجهودات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والإستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية الموارد المائية وأن ٩٧٪ من المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود.

كما أشار سيادته إلى أهمية إسبوع القاهرة الخامس للمياه كأحد المنصات الدولية الهامة التى تناقش قضايا المياه على المستوى العالمى ، متوجها بالدعوة للمتدربين الأفارقة لحضور فعاليات الإسبوع لإثراء النقاشات.

كما أشار الدكتور سويلم لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم ، والمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات المؤتمر.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي ينعقد خلال الفترة من (٩ - ٢٧) اكتوبر الجارى بمشاركة (٢٥) متدرب من (١٥) دولة أفريقية هى (سيشيل - موزمبيق - كاميرون - بنين - ناميبيا - جنوب السودان - غينيا كونكارى - افريقيا الوسطى - جزر القمر - مدغشقر - سيراليون - تشاد - زامبيا - نيجيريا - غينيا بيساو) ، وسيقوم بإلقاء المحاضرات عدداً من الخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ومركز البحوث الزراعية والسادة الأساتذة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يشتمل البرنامج التدريبى على محاضرات عن تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث وتطبيقات الحاسب الآلي ، وعدد من الزيارات الحقلية للمزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث.

كما قام الدكتور سويلم بجولة داخل المركز الإقليمى للتدريب لتفقد الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة التي يتميز بها المركز.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى يقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية لعدد (٢٠٠) متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه ، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.