جدارية يتوسطها نهر النيل.. هدية تذكارية من أكاديمية الشرطة للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قدمت أكاديمة الشرطة اليوم الإثنين، هدية تذكارية إلى الر ئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخرج دفعة جديدة، من الأكاديمية بحضور رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من المسؤولين.





وجاءت الهدية التذكارية عبارة عن جدارية تحمل خريطة مصر، يتوسطها نهر النيل العظيم شريان الحياة للأبد، وشعار وزارة الداخلية الذى يرمز إلى الأمن والسلام. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين. ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى الخريجين المتفوقين، بحضور أسرهم.

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