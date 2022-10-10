جدة - نرمين السيد - وقال: "مرحبا بكم سيادة الرئيس فى يوم يتجدد بهاؤه كل عام للاحتفال بتخريج دفعة فتية من أبناء مصر، فى هذا الصرح العلمى العريق، يقفون أمام سيادتكم جندا أوفياء مقدرين عظم تشريفكم لمشاركتهم فرحة تخرجهم".
وأضاف: "مرحبا بك بين رجالك وأبنائك قائدا وقدوة، ركنا ركينا للعطاء والتضحيات".
جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين.
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى الخريجين المتفوقين، وذلك بحضور أسرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس أكاديمية الشرطة لـ السيسى: مرحبا بك بين رجالك قائدا وقدوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.