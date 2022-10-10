عاجل- رئيس أكاديمية الشرطة لـ السيسى: مرحبا بك بين رجالك قائدا وقدوة

جدة - نرمين السيد - وقال: "مرحبا بكم سيادة الرئيس فى يوم يتجدد بهاؤه كل عام للاحتفال بتخريج دفعة فتية من أبناء مصر، فى هذا الصرح العلمى العريق، يقفون أمام سيادتكم جندا أوفياء مقدرين عظم تشريفكم لمشاركتهم فرحة تخرجهم".

وأضاف: "مرحبا بك بين رجالك وأبنائك قائدا وقدوة، ركنا ركينا للعطاء والتضحيات".

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذى يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى الخريجين المتفوقين، وذلك بحضور أسرهم.