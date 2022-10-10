عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى أكاديمية الشرطة لتخريج دفعة جديدة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر أكاديمية الشرطة لتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والضباط المتخصصين.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر أكاديمية الشرطة لتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والضباط المتخصصين. ويحضر الحفل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القادة والمسؤولين. ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى الخريجين المتفوقين، بحضور أسرهم.

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