وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا بشأن الدعم الفنى فى الجامعات

وأوضح الدكتور هشام فاروق أنه تلقى العديد من طلبات رؤساء الجامعات؛ لعقد هذه الورش فى جامعاتهم؛ نظراً لأهميتها فى تطوير البرامج الدراسية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة منها، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحسين جودة التعليم العالى، وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال إتاحة تعليم مُتميز، وتقديم برامج تعليمية مُتطورة مواكبة للعصر، وتلبى احتياجات سوق العمل المُستقبلية.
وأفاد الدكتور الصاوى أحمد مدير مشروع متابعة وتقييم البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، بأنه تم عقد أولى ورش العمل بكلية الآداب جامعة عين شمس فى 25 سبتمبر الماضى، بمشاركة 39 عضواً من مُنسقى البرامج الجديدة، وأعضاء هيئات التدريس، منهم 20 عضوًا من كلية الآداب، و15 عضوًا من كلية الألسن، و4 أعضاء من كلية التجارة، وكذلك عُقدت ورشة العمل الثانية فى 27 سبتمبر الماضى بكلية البنات جامعة عين شمس، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف البرامج الدراسية بالكلية.
وأشار إلى أن ورش العمل تناولت عدة محاور منها، آلية وخُطوات تصميم برنامج دراسى جديد، ومدى حاجة سوق العمل للمُخرجات التعليمية، وكيفية تحديد الجهات التى يمكن أن تستفيد من كل البرامج، بالإضافة إلى كيفية تحديد موصفات الخريج، والمعايير الأكاديمية التى من خلالها يتم توصيف البرنامج والمقررات، بما يحقق نواتج التعلم، التى تلبى احتياجات سوق العمل، فضلًا عن كيفية تطوير وتحسين جودة برنامج دراسى قائم، من خلال نتائج تقرير المقررات، والبرنامج الدراسى والدراسة الذاتية.
وأضاف أنه تم إجراء تطبيقات عملية على نماذج من البرامج الدراسية القائمة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف، وكيفية تحسينها.
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