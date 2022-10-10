الرى: التعاون بين الدول الإفريقية ضرورة لمجابهة التحديات المائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل افتتاح البرنامج التدريبى فى مجال "نظم الرى الحديث"، والذى ينظمه المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 25 متدربا من 15 دولة إفريقية.

ورحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة، مشيراً إلى حرصه على حضور هذه الاحتفالية لما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الإفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن تنوع المشاركين من 15 دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربون، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه بالدول الإفريقية.

وأكد الدكتور سويلم أن المياه هى إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحى الحياة كالزراعة والغذاء وغيرها.

وأشار إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والاستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية الموارد المائية وأن %97 من المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود.

وشدد على أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه كأحد المنصات الدولية المهمة التى تناقش قضايا المياه على المستوى العالمى، متوجها بالدعوة للمتدربين الأفارقة لحضور فعاليات الأسبوع لإثراء النقاشات.

كما أشار الدكتور سويلم لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل، والمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال فعاليات المؤتمر.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى ينعقد خلال الفترة من (9 - 27) أكتوبر الجارى بمشاركة 25 متدربا من 15 دولة إفريقية هى (سيشيل - موزمبيق - كاميرون - بنين - ناميبيا - جنوب السودان - غينيا كونكارى - إفريقيا الوسطى - جزر القمر - مدغشقر - سيراليون - تشاد - زامبيا - نيجيريا - غينيا بيساو)، وسيقوم بإلقاء المحاضرات عدد من الخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ومركز البحوث الزراعية والأساتذة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يشتمل البرنامج التدريبى على محاضرات عن تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث وتطبيقات الحاسب الآلى، وعدد من الزيارات الحقلية للمزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث.

كما قام الدكتور سويلم بجولة داخل المركز الإقليمى للتدريب لتفقد الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة التى يتميز بها المركز.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى يقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية لـ200 متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الإستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية)، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.