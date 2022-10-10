وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مهرجان ”الأنشطة الطلابية” بجامعة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، حول انطلاق سلسلة الندوات التوعوية التي تعقدها الجامعة ضمن مهرجان الأنشطة الطلابية بجميع كليات الجامعة الـ20، حول الدروس المُستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت شعار "سيناء أرض الفيروز .. بطولات على مر الأجيال".

وأفاد التقرير بأن الندوات بدأت بعقد 11 ندوة توعوية بكليات الهندسة والتمريض والزراعة والحقوق، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والطب البشري، والتربية الفنية والسياحة والفنادق، والألسن، والعلوم، على أن تُستكمل الفعاليات بباقي كليات الجامعة حتى نهاية شهر أكتوبر.

وأكد د. عصام فرحات، على حرص الجامعة على الاحتفال بالذكري الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بأنشطة وفعاليات متنوعة على مدار الشهر، وذلك بهدف إعلاء قيم الولاء والانتماء لدي الشباب الجامعي، وتعظيمًا لدور الشهيد، إلى جانب تحصين أفكار الشباب ضد الاختراق أو الغزو الثقافي ومُعالجة أساليب الفكر المُتطرف، ونشر التوعية بأهم التحديات والدروس المُستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد الكوادر القادرة على تحمل المسئولية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشار التقرير إلى تنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع طلاب الاتحادات الطلابية، وأسرة طلاب من أجل مصر، لهذه الندوات والتي جاءت تنفيذًا لخطة الجامعة التوعوية لطلابها، وحاضر بهذه الندوات عدد من القادة العسكريين المُعاصرين لحرب أكتوبر، والمُحاربين القُدامى، والأساتذة المُتخصصين، وعمداء الكليات ووكلائها.

ولفت التقرير إلى تناول الندوات أهم الدروس المُستفادة من حرب أكتوبر 73، وتجاوز العقبات ورفع علم مصر على سيناء أرض الفيروز، ونجاح ترابط الجبهة الداخلية في دعم عزيمة الجيش المصري، والتي كانت سببًا في دفع الوطن إلى الأمام والانطلاق نحو آفاق التطوير، ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن.

وأوضح التقرير قيام كلية الهندسة خلال احتفاليتها التي حاضر بها اللواء/ زكريا عبدالحكم نائب رئيس جمعية نصر أكتوبر بالمنيا وعضو اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بالمنيا، ود. أمال عبد الغني استاذ الفقه المقارن بكلية الآداب الجامعة، بتكريم كل من د. أحمد الجعفري، ود. محمد علي عمر، من مُعاصري حرب أكتوبر، وممن شهدوا على أحداثها، إلى جانب تكريم أسرة الشهيد المهندس / هيثم فتحي أحد خريجي كلية الهندسة الذي استشهد خلال العمليات بسيناء.

كما حاضر بندوة كلية التمريض د. محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب، وحاضر الندوات بكلية الطب البشري والتربية الفنية خيري فؤاد أحد المحاربين القُدامى بسلاح الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، كما كرمت كلية التربية الفنية العقيد / إيهاب محمد عبدالرحمن، المدير التنفيذي لجمعية نصر أكتوبر للمحاربين والتنمية الشاملة، والعقيد مُتقاعد/ هاني مصطفى بالقوات الجوية.