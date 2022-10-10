توجيه السيسى بتسخير إمكانات الدولة للتعامل مع بلاغات المواطنين يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة، لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التى تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفورى مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كل أنواع الأزمات والأحداث الطارئة، والسيطرة عليها، وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، ولتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى جميع أنحاء البلاد، لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة فى النمو والتطور.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ. ح. أحمد فتحى خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ. ح. محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ. ح. بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ. ح. أكرم الجوهرى مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

واطلع الرئيس، فى هذا الإطار، على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتى تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعيا نحو ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه الحكومة بالعمل المستمر على توفير مختلف سبل الدعم لتطوير هذا القطاع، وذلك بالنظر لدوره الحيوى فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف مدبولى أن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، يعد من أهم الفعاليات التى تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الفنانون والعاملون بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بهدف التعريف بمنتجات مشروعاتهم وتسويقها.

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجارى.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم لإقامة المزيد من المشروعات الجديدة فى هذا القطاع والتوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه بجولة فى أرجاء المعرض شملت أجنحة كل من السعودية، والإمارات، والأردن، والسودان، وليبيا.

كما تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، العديد من الأجنحة الخاصة بالأعمال والحرف اليدوية والتراثية، التى تتضمن المنتجات الزجاجية، والمنسوجات، والمنتجات النحاسية، ومنتجات الخيامية والأرابيسك، والجناح المخصص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من أجنحة المعروضات اليدوية والتراثية لمجموعة من العارضين من ذوى الهمم، وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، فى هذا الصدد إلى أن المعرض فى دورته الحالية يشارك به أكثر من 100 عارض من ذوى الهمم، وذلك من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوى الهمم، ومرضى السرطان من مختلف المحافظات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من العارضين من ذوى الهمم، مؤكدا اهتمام الدولة بتقديم مختلف أوجه الدعم لمشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى إتاحة المزيد من الفرص التسويقية والترويجية لمنتجاتهم من الحرف اليدوية والتراثية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح «خدماتنا»، الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خصيصا هذا العام، ليتيح لزوار المعرض والشباب التعرف على كافة خدمات الجهاز المالية وغير المالية.

كما تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة عدد من المحافظات الحدودية، التى شملت العديد من الأعمال والمنتجات، التى تعكس ما تتميز به تلك المحافظات من مقومات طبيعية، تجعلها متفردة فى إنتاج مجموعة من المنتجات اليدوية والحرفية، واستمع رئيس الوزراء إلى جهود عدد من العارضين فى هذا الصدد، الذين طالبوا بالمشاركة فى مؤتمر تغير المناخ «COP27»

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من جهتها، أشارت نيفين جامع، إلى أنه يشارك فى فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية هذا العام نحو 1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 45% عارضون جدد، وهو ما يتيح الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، كما يضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى أكثر من 30 قطاعا تراثيا تتضمن منتجات فنية وإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة، مضيفة أن المملكة العربية السعودية تحل كضيف شرف لمعرض «تراثنا» فى نسخته الرابعة.

وحول جهود جهاز تنمية المشروعات، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قالت نيفين جامع، إن الخدمات المالية المقدمة من خلال الجهاز شملت ضخ نحو 1.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات بالقرى المستهدفة، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022.

ولفتت نيفين جامع، إلى أن الدورة الحالية تضم عددا كبيرا من أجهزة الدولة وهيئاتها، ومن بين ذلك وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، والغرفة التجارية للأثاث بدمياط، فضلا عن مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة، ومنها جامعات الإسكندرية، وسوهاج، والمنوفية، وبنها، والأزهر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى مبادرة «هنصنع ونصدر»، وكذا 36 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية والتراثية.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أجنحة المعرض ومنها الجناح الإماراتى ممثلا فى مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة رأس الخيمة، تبادل الحديث مع الوفد الإماراتى.

وأكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الوزارة تشارك بجناح خاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يضم 53 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظتى سوهاج وقنا.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره اليونانى نيكوس ديندياس عمق علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزيران أمس عقب مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى بنظيره اليونانى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن المباحثات المثمرة تركزت على مجمل أوجه العلاقات بين القاهرة وأثينا وتعزيزها فى شتى المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وقال إن العلاقات الثنائية باتت علاقات استراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة من تضامن بين البلدين، لافتا إلى الالتزام باستمرار التنسيق والعمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة على ضوء اهتمام القاهرة وأثينا بلعب دور محورى وأن يكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط وبما يسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة اتصالا بأمن الطاقة فى محيطنا الإقليمى.

وأضاف شكرى أن مصر واليونان وقعتا قبل عامين اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين وهو اتفاق جوهرى، ونلتزم بما يحققه لنا من مصالح حيث أبرم الاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولى.

ووصف هذا الاتفاق بأنه «جوهري» تم إبرامه وفقا لقواعد القانون الدولى ويتسق معها ويستخلص منه البلدان مصالح عديدة ونلتزم بشكل قاطع بما يحققه لنا من مصالح.

وحول الوضع فى ليبيا، أكد سامح شكرى أنه على الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها فى ليبيا، وقال إن هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تمت صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالى يجب ألا تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبى عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهى الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر الماضى، وهى المسئولية التى لم تضطلع بها.

وأشار إلى أنه كان واضحا فى الاتفاق وجود فترة زمنية محددة انتهت فى 22 يونيو وبالتالى لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز إلى أى قدر من الشرعية.

وأشار شكرى إلى أنه بحث مع نظيره اليونانى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ليبيا فى أقرب وقت.

وأكد أنه أطلع وزير الخارجية اليونانى على الجهود التى تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستورى الذى سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبى ــ ليبى لإنهاء الأزمة ويؤدى إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستفادة الشعب الليبى من مقدراته بعيدا عن أى تدخلات خارجية.

وأوضح أنه شدد ونظيره اليونانى على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وأضاف وزير الخارجية أنه تم التأكيد خلال المباحثات مع الوزير اليونانى على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها فى طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم، والاتفاق على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولى موقفا واضحا وقويا تجاه الحكومة المنتهية ولايتها.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليونان، أن هناك صداقات بين مصر واليونان، ومصر ليست شريكا استراتيجيا فقط ولكن أكثر من ذلك.

وأعرب الوزير اليونانى عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء على مستوى السياق الثنائى أو الاتحاد الأوروبى وداخل جامعة الدول العربية وغيرها من المجموعات الدولية، وأوضح أن مصر هى الجسر بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربى.

وقال إن كلا البلدين يتفقان على أن هناك أهدافا استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار فى ليبيا وشرق المتوسط، لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضاف أننا اتخذنا العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبى وتقديم مساعدات حثيثة، كما افتتحنا سفارة فى طرابلس، ونقيم مشروعات اقتصادية فى بنى غازى، وأعرب عن قلق بلاده إزاء الأفعال التى تهدد الاستقرار مع الوضع الحالى الهش أصلا فى ليبيا.