لبحث خطة التطوير.. وزير الأوقاف يجتمع مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا، مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر ديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة وتطوير العمل بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023م.





كما سيعقد الوزير اجتماعا آخر، مع عمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم يوم السبت القادم الموافق 15/ 10/ 2022 فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر ديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة وتطوير العمل بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023م. ويأتى ذلك فى إطار تطوير عمل مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم وتطوير أنشطتهما.

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