الإفتاء: على الزوجين الاهتمام بالعلم والمعرفة وخصوصا فى مجال العمل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه على الزوجين الاهتمام بالعلم والمعرفة، وخصوصًا فى مجال العمل، لأنهما يعملان على توسيع الأفق والمدارك وتطوير المهارات وخلق العديد من الفرص الجديدة والمتميزة.
وتابعت: من كان يعمل فى حرفة أو مهنة فعمل على تطوير مهاراته فيها ووصل للاحتراف ثم الابتكار، لا شك أن هذا سوف يضع أمامه العديد من الفرص الفضلى التى لم تكن متاحة إلا بعد أن قام بتطوير مهاراته وصقل خبراته، وكذلك الحال فى الوظائف والفنون، والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
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