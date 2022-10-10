جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارعلى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما بسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 21 العاصمة الإدارية 29 21 6 أكتوبر 30 20 بنهــــا 29 21 دمنهور 29 21 كفر الشيخ 28 22 المنصورة 29 21 دمياط 28 22 بورسعيد 27 22 الإسماعيلية 29 21 السويس 28 22 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 29 21 طنطا 28 22 شلاتين 34 23 الإسكندرية 27 21 العلمين الجديدة 27 21 وادى النطرون 29 22 مطروح 27 19 السلوم 28 20 سيوة 27 17 العريش 28 22 رفح 27 22 الطور 29 21 كاترين 27 15 رأس سدر 31 21 نخل 28 14 طابا 29 23 نويبع 31 24 حلايب 31 24 شرم الشيخ 32 25 الغردقة 30 24 مرسى علم 31 24 الفيوم 29 21 بنى سويف 29 20 المنيا 30 18 أسيوط 30 17 سوهاج 31 19 قنا 33 20 الأقصر 33 21 أسوان 34 21 الوادى الجديد 32 18 أبوسمبل 35 22 أبو رماد 34 24 رأس حدربة 32 23

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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