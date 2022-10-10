الأرصاد: منخفض الهند الموسمى رحلت رطوبته الخارقة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - منخفض الهند الموسمي

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن منخفض الهند الموسمى رحل تماما عن البلاد، ورحلت رطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطى برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الأجواء، خلال الأيام المقبلة، ستكون مائلة للحرارة على شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة؛ بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة فى الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين، وهى:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهـا 29 21

دمنهور 29 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 22

شلاتين 34 23

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

وادي النطرون 29 22

مطروح 27 19

السلوم 28 20

سيوة 27 17

العريش 28 22

رفح 27 22

الطور 29 21

كاترين 27 15

رأس سدر 31 21

نخل 28 14

طابا 29 23

نويبع 31 24

حلايب 31 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 30 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 29 21

بني سويف 29 20

المنيا 30 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 19

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 21

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 32 23